Treballs per determinar l'estat del subsol dels edificis desallotjats

Andorra la VellaEl comú ha començat els treballs per conèixer l'estat del subsol dels edificis amb esquerdes de l'avinguda Santa Coloma. Segons recull RTVA, una part dels treballs se centren a la vorera dels números 28 i 30, on una màquina s'encarregarà de perforar el terra i agafarà mostres del subsol. La intenció de l'operació és, d'una banda, comprovar que l'empresa encarregada de les obres del davant no té res a veure amb les esquerdes i, d'altra, assegurar que el terra estigui en bon estat. Encara es desconeix el temps que duraran les perforacions.