El tren entre Barcelona i Andorra inclouria parades a Bellver, Montellà, Martinet i la Seu

Andorra la VellaLa proposta de connexió ferroviària entre Barcelona i Andorra que ha posat damunt de la taula la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura passa per l’enllaç des del Principat fins al poble d’Alp a la Cerdanya. Allà connectaria amb la línia R3 que va de Barcelona a Puigcerdà. Aquesta línia està sempre envoltada en la polèmica perquè la falta d’inversions provoca múltiples problemes habitualment.

El projecte inclou una sèrie de parades per donar servei de tren a la Cerdanya i l’Alt Urgell abans d’arribar a Andorra. Concretament, segons recull la Fundació, hi hauria parades a Bellver de Cerdanya, Montellà i Martinet abans d’arribar a la de la Seu d’Urgell des d’on es desviaria la línia cap a Andorra.

El principal problema d’aquest projecte és el cost de 700 milions que constitueix un fre per la inversió que suposaria i on Andorra hauria de pagar amb Espanya. El càlcul indica que el recorregut d’Andorra a Barcelona es faria en dues hores i mitja, però no inclou el temps que el tren estaria aturat a les estacions. Un primer càlcul apunta a uns set mil usuaris diaris de la nova línia.