'El Trencanous' porta la màgia de Nadal a Prat de Call d'Ordino

OrdinoEn el marc dels diferents actes de Nadal que ha organitzat el comú d'Ordino, aquest dimarts ha tingut lloc a les 18 hores a Prat de Call la representació de l'espectacle 'El Trencanous', que ha estat produït per l'associació Jove Ballet d'Andorra i que ha comptat amb la participació d'una quinzena d'alumnes de l'Escola Líquid Dansa. Aquesta ha estat la primera vegada que aquest espectacle de l'associació ha vist la llum, ja que tot i que es va preparar durant l'any passat, la pandèmia no va fer possible que el poguessin estrenar, tal com ha explicat la presidenta de l'associació Jove Ballet d'Andorra, Aurelie Volage. "És una gran oportunitat poder-lo fer davant de públic", ha remarcat, afegint que l'any passat només el van poder gravar.

Volage ha comentat que al llarg de l'espectacle d'aproximadament quinze minuts intenten explicar tota la història del conte de Nadal 'El Trencanous'. "És una història que passa el dia de Nadal" quan a la protagonista li regalen un trencanous, ha manifestat. Durant la nit, la noia es desperta en un món màgic on apareixen ratolins i on es produeix una baralla. Volage també ha destacat el fet de poder fer l'obra en un indret com Ordino. De fet, ha remarcat que la producció ha quedat molt bé estèticament amb la neu de les darreres nevades. Pel que fa als joves alumnes, les edats anaven des dels 7 fins als 18 anys. Finalment, Volage també ha recordat el paper de l'associació amb la intenció de poder obres per tot Andorra.

D'altra banda, i després de l'espectacle, també s'ha fet l'encesa de l'arbre de Nadal de Prat de Call, una de les novetats d'aquest Nadal a Ordino. L'arbre està decorat amb dibuixos d'infants de la parròquia d'entre 8 i 9 anys de l'escola andorrana i francesa i també de la Capsa. Així, cada dia entre les 17.30 i les 19 hores es projectaran a l'arbre tots els dibuixos dels 87 alumnes perquè els infants i els seus familiars els puguin veure. Des del comú també s'han donat tres premis i dos accèssits pels millors dibuixos, i la cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, ha estat l'encarregada d'entregar els obsequis als guanyadors. A més, a tots als assistents a l'encesa també se'ls ha repartit una bossa de llaminadures.