Trenta anys del prefix andorrà

Andorra la VellaAndorra celebra aquest 17 de desembre una fita significativa en la seva història de les telecomunicacions: el 30è aniversari de l'assignació del codi de país +376, que ens identifica internacionalment com una nació connectada i independent.

El codi +376 es va atorgar oficialment el 17 de desembre de 1994 per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), representant un pas endavant en la consolidació d'Andorra com a estat sobirà en l'àmbit de les comunicacions. Gràcies a aquest esdeveniment, es va garantir una major autonomia per al país i es va facilitar la integració a la comunitat global.

Amb motiu d'aquest aniversari, Andorra Telecom impulsarà durant el 2025 una campanya commemorativa que inclou continguts històrics, testimonis de protagonistes de l'època, així com accions digitals interactives per fer partícips tots els ciutadans i ciutadanes.

El codi +376 no només és un prefix telefònic, sinó també un símbol d’identitat nacional que ha evolucionat al ritme del desenvolupament tecnològic del país, connectant Andorra amb el món.

Tal com indica el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, "el codi +376 és molt més que un prefix telefònic. Representa la consolidació d'Andorra com un estat sobirà en l'àmbit de les telecomunicacions i simbolitza la nostra capacitat d'adaptar-nos i evolucionar al ritme dels avenços tecnològics.

El 30è aniversari del codi +376 és una oportunitat per recordar que cada pas cap a la modernització i la independència en telecomunicacions és també un pas per situar Andorra al món. Volem agrair a totes les persones i institucions que han fet possible aquest camí".