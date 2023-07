Una trentena d'infants i adolescents en acolliment familiar

Andorra la VellaUna trentena d'infants i adolescents es troben sota la mesura de protecció d'acolliment familiar. Així es desprèn de les dades facilitades pel ministeri d'Afers Socials i Funció Pública, en les quals s'indica que dels 34 joves, 29 han estat acollits per una família extensa i cinc per una aliena, és a dir, fora de l'entorn natural. A més, detallen que durant el primer semestre del 2023 s'han iniciat sis procediments d'acollida, dels quals quatre en família extensa i dos en una aliena.

Des de l'àrea d'Atenció a la Infància i l'Adolescència recorden que l'acolliment familiar és la mesura de protecció d'un infant o adolescent en situació de desemparament en virtut de la qual es produeix la plena participació d'aquest en la vida d'una família, qui assumeix les obligacions de vetllar per ell, tenir-lo en la seva companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació completa en un entorn afectiu estable que faci possible el desenvolupament integral de la seva personalitat.

En aquest sentit, exposen que, sempre que sigui possible, l'acolliment familiar té preferència respecte al residencial, especialment en la primera infància, i destaquen que és la condició en la qual es troben el 51% dels infants i adolescents tutelats per l'Estat. Des del mes de juliol, la quantia de la compensació econòmica que reben les famílies acollidores s'incrementa establint-se l'acollida d'un primer infant en 643,06 euros, el que representa el 50% del Llindar Econòmic de Cohesió Social (LECS).

També s'hi afegeix un 20% addicional (128,61 euros) si es compleixen una sèrie de circumstàncies, com que l'acollit sigui un adolescent o tingui la condició de persona amb discapacitat. A partir del segon infant o adolescent, la compensació serà de 385,83 euros, una xifra que correspon al 30% del LECS. Cal recordar que la llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents determina el dret de les persones o famílies acollidores a rebre una prestació econòmica com a compensació per les despeses d'alimentació i d'educació, així com per la tasca que porten a terme i la disponibilitat que comporta l'acolliment.