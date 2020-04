Una de les problemàtiques socials que la crisi de la Covid-19 ha posat sobre la taula és la d'aquelles parelles separades i amb fills. Molts han estat els pares que han plantejat dubtes sobre com procedir en el cas de la custòdia compartida. Des del Govern, la recomanació ha estat que els fills restessin amb aquella part de la parella que en el moment de l'inici del confinament els tingués amb ella. Des del començament de la crisi, el ministeri d' Afers Socials, Habitatge i Joventut ha procedit a fer una trentena d' orientacions a pares i mares separats o divorciats, assenyalen des de l'executiu.

La majoria dels casos, informen des d'Afers Socials, fan referència, precisament, a l'intercanvi de la custòdia o visites entre els progenitors tenint en compte la situació de confinament. Afegeixen que en tots els casos s'ha parlat amb una o ambdues parts, per exposar les recomanacions del Govern i intentar establir un acord entre els progenitors a l'hora que es respectin les recomanacions sanitàries vigents, especialment pensant en la reducció de la mobilitat per evitar la propagació del virus. Des de l'executiu afirmen que "el retorn de totes les persones que han realitzat l'assessorament o amb les que s'ha mediat ha estat molt positiva" i afegeixen que, de moment, no s'ha hagut de fer cap derivació als mediadors familiars, que és el recurs del qual es disposa en el supòsit que els professionals del departament d'Afers Socials ho considerin oportú i els pares ho acceptin.

Des del Govern recorden que en cas de consultes al voltant d'aquesta temàtica, és a dir, sobre la custòdia o l'intercanvi de visites, es pot enviar un correu a aferssocials@govern.ad o trucar al telèfon del ministeri, el 874 800.