Una trentena de persones participen a la Trobada de germanor entre Canillo i Ordino

OrdinoLa cursa d'orientació ludicoesportiva en el marc de la Trobada de germanor entre Canillo i Ordino ha comptat amb la participació de més d'una trentena de persones. L'esdeveniment, que ha tingut lloc aquest diumenge al coll d'Ordino, s'ha estructurat amb dos circuits, un de més senzill amb nou fites i un altre, més tècnic, amb quinze fites, i els guanyadors d'ambdues curses han realitzat la prova en dues hores. "Contents d'haver pogut celebrar una vegada la Trobada de germanor amb la participació de famílies i joves d'ambdues parròquies", ha manifestat la cònsol menor ordinenca, Eva Choy.

Malgrat que la voluntat era igualar la xifra d'inscrits de l'edició de l'any passat, les previsions de mal temps i, com ha apuntat Choy, la coincidència amb diferents esdeveniments esportius al país, com la Cursa de la Dona, ha fet davallar les inscripcions. "A diferència d'altres anys hi ha hagut menys participació, creiem que és per la coincidència amb la Cursa de la Dona, un acte important, i el temps", ha assenyalat, exposant que de cara a l'11a edició "intentarem buscar una data més lliure i poder recuperar el nombre d'inscrits que teníem".

Tot i que la cursa s'ha pogut celebrar amb normalitat per la manca de pluja, les previsions de precipitacions de cara a la tarda han fet que el dinar es traslladés a l'edifici Perecaus de Canillo.