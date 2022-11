Tres casos d'èxit d'emprenedores d'Andorra

Andorra la VellaSón dones, són emprenedores i els seus projectes han estat premiats en el marc del programa Academy for Women Entrepreneurs (AWE). Sara Valls, de Color Botànica, Inka Bellés, d'Escape Andorra i Cathy Labouyrie de T2G expliquen que el programa els ha servit per acabar de definir el projecte i afiançar-lo, en certa manera, però el que remarquen per sobre de tot és el fet d'haver creat una xarxa i sinergies amb altres emprenedores.

Els projectes de les tres guanyadores estan força embastats i, de fet, algun, com Color Botànica, ja té una experiència d'uns anys al darrere. Valls fa uns cinc o sis anys que va començar a treballar amb teixits i tints naturals. Destaca que tot va arrencar com un passatemps, però a poc a poc va esdevenir una dedicació a temps complet. De fet, el detonant va ser el fet de ser mare, ja que llavors va decidir "en què dedicar el temps" i es va llençar a constituir la seva pròpia empresa. "Cada vegada el projecte ha anat creixent i ha pres forma a poc a poc fins a adaptar-se al que jo vull". La conciliació i trobar el just equilibri entre la família i l'energia i el temps que requereix muntar una empresa i tots els tràmits burocràtics són dos dels entrebancs que enumera. De fet, lamenta "l'embolic burocràtic" i creu que és una de les qüestions que el país ha de solventar ja que "els emprenedors són els que aporten noves idees a la societat" i que se'ls posin "pals a les rodes va en contra" de la innovació.

Després d'aquests anys de feina i de consolidar l'empresa ara es vol encarar més cap a la docència, cap a la transmissió del coneixement de les tècniques que ha anat practicant. I, de fet, manifesta que haver participat en el programa AWE li ha servit per "posar ordre" a tota la part empresarial "que és la que pitjor" porta i a "projectar l'empresa cap al futur".

Es mostra molt satisfeta pel premi aconseguit i, de fet, reconeix que no s'ho esperava, però també admet que és un reconeixement al "moltíssim esforç" que ha fet per poder impulsar el seu projecte.

Labouyrie confessa que tampoc esperava rebre el guardó, ja que hi havia en el programa projectes que estaven molt bé. Destaca tot el que ella i la seva sòcia han pogut aprendre especialment per finalitzar el pla de negoci. El seu és un projecte que pivota sobre tres pilars, el primer dels quals l'assessorament tant al sector públic com al privat en matèria de cicloturisme per tal de conciliar turisme i bicicleta; el segon, donar serveis a esportistes professionals que necessiten "un interlocutor de confiança per ajudar-los en el dia a dia" i, un tercer, centrat en l'organització d'esdeveniments o estades. Ara tenen diferents qüestions entre mans després que han acabat de definir un projecte que consideren que té molt de futur tenint en compte com el país s'està posicionant en el món del turisme ciclista. Elles volen "ajudar" en aquest posicionament creant una oferta per atendre diferents necessitats.

Haver pres part en l'AWE, segons explica, els ha servit per tenir eines en l'àmbit tècnic, especialment pel que fa a la innovació i "veure més enllà que els temes d'empresa". També els ha estat profitós per al treball en xarxa i crear sinergies amb altres emprenedores i, a més, per tenir "ajuda moral" i és que explica que "el camí no sempre és fàcil", ja que a l'hora de tirar endavant una empresa hi ha coses que es tenen clares i altres no tant i hi ha molts dies en què un pot dubtar de moltes qüestions.

Inka Bellés i Mar Gual van arrencar la seva empresa, Escape Andorra, fa tot just un parell d'anys. Són guies de muntanya i culturals i després de la Covid van començar a pensar, en un moment de poc turisme, que "podien fer pel públic local". Se'ls va acudir fer jocs de pistes a l'aire lliure, centrats en la cultura andorrana i teatralitzats. El primer va ser un joc de pistes titulat 'Sornàs 1930' amb el rerefons dels paquetaires i el fet que funcionés "prou bé" i generés interès tant entre el públic local com amb els visitants va fer que sorgissin dos jocs més, un sobre la siderúrgia a Llorts i un altre a Arinsal sobre Borís I rei d'Andorra. Ara acaben d'idear-ne un altre pensat per a equips més grans (de fins a 24 persones) centrat en les xarxes d'evasió i que es pot fer tant a l'interior com a l'exterior. "Inesperadament, el projecte ha crescut i ens motiva molt per "seguir creixent", posa en relleu Bellés, que destaca que el programa els ha permès millorar en aspectes empresarials com el pla de negoci i també per establir un "lligam" amb altres dones emprenedores. De fet, remarca que s'ha creat una xarxa per "compartir" experiències. Com les altres dues guanyadores, manifesta que ha estat "molt motivador" rebre el guardó, ja que veure que es valora el teu projecte és "estimulant i motivant" i remarca que en el programa ha pogut constatar que hi ha "dones amb projectes 'superxulos' i ganes de tirar endavant". I conclou que si bé al país hi ha facilitats per poder emprendre "has d'estar molt motivat i tenir molta energia" per poder empènyer el projecte.

L'AWE és una iniciativa impulsada pel consolat general dels Estats Units a Barcelona juntament amb Andorra Business i ha comptat amb el finançament del departament d'Estat dels Estats Units i la col·laboració de l'Associació de Dones d'Andorra.