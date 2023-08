Tres medicaments d'alta complexitat passen a estar completament finançats per la CASS

Andorra la VellaLa trientina, el ridisplam i el dimetilfumarat passaran a tenir el 100% del finançament per part de la CASS. El Govern ha aprovat el Reglament que regula les condicions per al finançament públic de medicaments d'alta complexitat per tal d’incloure-hi aquests tres nous medicaments que fins ara la CASS finançava al 75% i que passaran a estar coberts al 100%.

La trientina és un medicament que està indicat per al tractament de la malaltia de Wilson en pacients que no toleren la D- penicil·lamina. Aquesta és una malaltia autosòmica recessiva consistent en una alteració del metabolisme del coure i l’acumulació patològica en diversos teixits, principalment en el fetge i el cervell.

El pronòstic de la malaltia de Wilson sense el tractament adient pot ser fatal, però amb l’administració crònica de tractaments s’aconsegueix una supervivència propera a la de la població general en pacients adherents. El cost del tractament oscil·la entre 68.725,50 €/any i 98.873,28 €/any, en funció del medicament triat.

D’altra banda, el ridisplam està indicat pel tractament de l’atròfia muscular espinal (AME) 5q en pacients a partir de dos mesos d’edat. El cost anual del tractament amb risdiplam és de 255.031,80 €.

Finalment, tot i que actualment el medicament Dimetilfumarat ja disposa de la cobertura del 100% per part de la CASS per al tractament de l’esclerosi múltiple amb dispensació hospitalària, amb aquesta modificació del Reglament s’amplia la cobertura total per al tractament de la psoriasi en plaques greu en pacients que no

han respost a altres teràpies sistèmiques o quan aquestes opcions estan contraindicades. En aquest cas, el tractament es podrà fer des de la farmàcia comunitària i sota la prescripció d’un metge especialista en dermatologia. El cost del tractament pot arribar a ser de 427,98 € mensuals en funció de la dosi administrada.A