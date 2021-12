Tres positius en un cribratge massiu entre el personal del comú d'Andorra la Vella

Andorra la VellaEl 80% del personal del comú d'Andorra la Vella s'ha realitzat un test d'antígens d'autodiagnòstic en les darreres hores, i tres treballadors de diferents departaments han presentat un resultat positiu amb aquest mètode ràpid de detecció. Es tracta d'uns 400 treballadors d'una plantilla de 500 (la xifra correspon al personal actiu els dos dies que s'ha realitzat el cribratge, és a dir, persones que no estaven de festa setmanal, vacances o baixa mèdica). Els tres positius han deixat, com marquen els protocols sanitaris, el seu lloc de treball i han entrat al circuit habitual per realitzar una prova diagnòstica PCR o TMA que confirmi el resultat.

La Junta de Govern va acordar aquest dimecres adquirir els tests i realitzar aquest cribratge massiu per seguretat, davant de l'increment de casos i de les noves mesures sanitàries més estrictes que s'apliquen. A banda dels tres positius detectats a través d'aquest cribratge, actualment al Comú d'Andorra la Vella hi ha set treballadors positius de la Covid-19 que es troben de baixa mèdica.