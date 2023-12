De cada tres residents amb més de 20 anys a Andorra, dos no demanen la nacionalitat

Andorra la VellaDe cada tres residents que arriben a superar els vint anys a Andorra, només hi ha un que opta per demanar la nacionalitat. Els altres dos prefereixen conservar el passaport d'origen. El principal motiu seria precisament la voluntat de mantenir la nacionalitat original. Com per demanar l'andorrana cal presentar la renúncia a l'original, dues terceres parts dels residents de més de vint anys no opten a aquest dret. Un dels altres motius és el fet que en haver passat ja vint anys des que van arribar a Andorra, molts ja no hi veuen utilitat perquè tenen 'la vida feta'.

L'accés a tots els drets econòmics als residents fa que el fet de no tenir passaport andorrà bàsicament l'únic que impedeix és l'exercici dels drets polítics i la preferència a l'hora d'entrar en contractacions de l'administració. Un cas especialment incisiu afecta la comunitat portuguesa perquè, a diferència d'Espanya, una vegada s'ha renunciat a la nacionalitat no es pot tornar a demanar. Això fa que el percentatge de portuguesos que demanen el passaport andorrà quan porten vint anys al país és relativament petit.