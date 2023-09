Tret de sortida al festival 'Andorra Crea', que acollirà vuit programadors externs

Sant Julià de LòriaLa ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, han donat aquest matí el tret de sortida oficial al festival 'Andorra Crea'. El primer esdeveniment de creació i difusió de les arts fetes al país que tindrà lloc durant tot el cap de setmana de manera simultània a les set parròquies. "L'objectiu principal d'aquest projecte és impulsar i donar a conèixer les creacions d'Andorra. Penso que és necessari per als creadors donar-los aquest impuls i ajudar-los en la mesura del possible" ha assenyalat Majoral al costat del 'Mural triangulacions emocionals' d'Óscar Fernández i David Segura. Una de les creacions del festival que es troba a la plaça Laurèdia.

Durant la inauguració del festival, Bonell -qui ha insistit que aquest esdeveniment s'ha creat amb l'objectiu de projectar el país més enllà de les seves fronteres- ha anunciat que un total de vuit programadors dels voltants d'Andorra assistiran al festival amb la voluntat de conèixer el producte del país. "Hi ha hagut algunes baixes aquests darrers dies, però crec que no és un motiu de desmotivació" ha assegurat la titular de la cartera de cultura tot assenyalant que "tot just es tracta de la primera edició" del certamen. "Es fan moltes activitats al voltant d'Andorra i això ha fet que alguns programadors prioritzessin d'altres festivals" ha indicat.

Per la seva part, Josep Majoral, ha volgut recordar que aquest festival ha aconseguit unir els esforços de les set parròquies, que han treballat amb sintonia per a presentar una programació conjunta. "Penso que és important el fet que s'hagi construït una agenda al voltant de la cultura" ha assegurat el mandatari comunal. "Era un projecte necessari per a la parròquia i pel país, i des de Sant Julià ens hi hem volgut sumar" ha afegit.