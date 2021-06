Tret de sortida a l'estiu dels joves

Andorra la VellaUna festa ha servit aquest dimecres a la tarda per donar el tret de sortida a un estiu "ple d'activitats" dedicades al jovent i també per inaugurar les noves instal·lacions de l'espai d'informació i dinamització per a joves, que després del trasllat des del Parc Central inicia una nova etapa. La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que s'hagi organitzat un ampli ventall de propostes per a la temporada estiuenca per donar l'oportunitat al col·lectiu de "gaudir i trobar-se, relacionar-se, respectant les mesures sanitàries".

La festa ha comptat amb un centenar d'assistents que han pogut gaudir de música en directe, un programa de ràdio on els joves explicaven les seves vivències, un espectacle de ball i tallers de grafits, entre d'altres.

El nou espai per als joves passa a nomenar-se el Rusc i suposa, tal com ha destacat Marsol, un espai molt més ampli que el que ocupava al Parc Central. A més, ha destacat el fet que es trobi a l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila, ja que "als joves se'ls ha de donar l'oportunitat de fer esport" i d'aquesta manera es "lliga" joventut i esport.A més dels espais esportius exteriors, el Rusc ofereix un gran espai de lleure educatiu de 250 metres quadrats que compta amb una cuina totalment equipada, al voltant de la qual es fan tallers de cuina però també trobades per berenar i crear espais de diàleg, i també un espai amb una seixantena de jocs de taula, consoles i pantalles. Marsol ha destacat molt especialment l'espai de cuina, on ha dit que es faran activitats entre gent gran i joves, perquè puguin compartir experiències. El departament també posa a disposició dels usuaris equips de so, un escenari, una biblioteca d’aventures, un espai 'chill out' i una terrassa de 144 metres quadrats per realitzar activitats a l’exterior. A tot plegat se li han de sumar espais de silenci amb més 50 metres quadrats, on hi ha ordinadors i connexió a Internet, per aquells joves que volen aprofitar el Rusc per estudiar, investigar o realitzar treballs o reunions grupals. Les noves instal·lacions també disposen d’un estudi de 40 metres quadrats per poder potenciar la creativitat audiovisual, una mena d'espai 'Tik Tok', tal com ha explicat el conseller d'Esports i Joventut, Alain Cabanes, que ha acompanyat els dos cònsols a la festa.

El programa d'activitats per a aquest estiu inclou, entre d’altres, una sortida al 'Source wake parc', estada i activitats als refugis del Pla de l'Estany i Cabana Sorda, ràfting i descens de barrancs a Sort, vies ferrades a Organyà, tallers de swing, capoeira i acroioga, una excursió en bicicleta elèctrica, sortides a la piscina i una competició d'skate. A les activitats dirigides, a més, se li han de sumar el grapat de campus esportius a Andorra i estades multiesportives al Port del Comte, La Selva, Cambrils, Amposta i l'Hospitalet de l'Infant que impulsa el comú per als joves.