El Tribunal de Corts absolt a Vanessa Mendoza d'un delicte de desprestigi a les institucions

Andorra la VellaAquest matí s’ha fet pública la sentencia sobre l’acusació del delicte de desprestigi a les institucions. El Tribunal de Corts considera que no existia aquest delicte en les declaracions de la líder proavortista a un organisme de l’ONU on denunciava ‘malas praxis’ per part del Govern d’Andorra.

El principal motiu de l’acusació era que Mendoza va dir que serveis socials de Govern obligava a menors violades a tenir els fills “per donar-los en adopció”, aquesta afirmació va provocar que Govern portés el cas a la Fiscalia per part dels treballadors i la Fiscalia va impulsar el cas però finalment el Tribunal no ha considerat aquest delicte.