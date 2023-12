El Tribunal Superior rebutja un recurs de la família Cierco contra la resolució de BPA

Andorra la VellaHigini i Ramon Cierco, la seva mare Roser Nogués i diferents societats familiars van presentar una impugnació contra l’acord del Consell d’Administració de l'AREB, de data 21 d’abril de 2016, on es van adoptar els mecanismes de resolució de BPA després que la nota del FinCEN impedís a nivell mundial qualsevol operació del banc i l'Estat l'hagués d'intervenir.

El recurs va ser tombat tant per primera instància com, ara, pel Tribunal Superior. La sentència recull que BPA va quedar 'morta' després que tota la seva operativa quedés vetada pels Estats Units. Això va provocar que el banc "incomplia la solvència mínima establerta per la normativa andorrana, per les conseqüències derivades de la nota del FinCEN". Es va haver d'intervenir i fer un 'corralito' per evitar una retirada massiva de fons que hagués suposat el col·lapse de l'entitat que no hauria pogut fer front a retornar el que tenien els clients.

Les accions de l'AREB per resoldre l'entitat, tal com reflecteix la sentència, els efectes derivats de la nota es deriven exclusivament "dels efectes de la nota del FinCEN, entre els quals s’inclouen el bloqueig de l’operativa de l’entitat i el dany reputacional consegüent, amb les lògiques conseqüències sobre la situació de solvència i liquiditat del banc”.

I l'Estat va haver de crear l'AREB per poder tenir elements per resoldre una situació inèdita i desesperada. La llei de creació d'aquest organisme "es limita a transposar a l’ordenament intern les previsions del dret europeu, conforme a les obligacions assumides en l’Acord monetari entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra". Per tant, tot el procediment va ser el correcte amb una resposta adequada dels organismes de l'Estat davant una situació excepcional i perillosa per a la continuïtat de la plaça financera andorrana.