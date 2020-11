Un home de 60 anys triplica el límit penal d'alcoholèmia, a les 17.40 hores, i s'encara amb la policia

Hi ha una tendència a la baixa pel què fa al registre del nombre de conductors (en masculí, perquè en més del 90% dels casos són homes) que superen el límit de 0,80 gr/l que separa una infracció del codi d'un delicte penal. Segurament hi té a veure les limitacions en els horaris dels restaurants i els tancaments de les barres dels bars imposades pel Govern. Ara bé, hi ha excepcions. Sis n'ha registrat la policia aquesta setmana passada. Només n'hi ha una ben entrada la matinada, d'un jove que dona 1,13 gr/l en un control rutinari. La majoria són just després que tanquin els restaurants, entre la mitjanit i la 1.



Però dels sis casos reportats, en destaca un. El d'un home resident al país, de 61 anys, que dimecres passat a la tarda, a les 17.40 hores, va ser aturat en un control rutinari i va triplicar el límit penal, amb un resultat de 2,43 grams d'alcohol per litre de sang. Lluny d'acceptar el succés, el detingut va proferir insults contra els policies i va reaccionar “de manera desproporcionada” al seu arrest, segons expliquen els mateixos agents. Per tot plegat va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra l'honor, a més del delicte contra la seguretat en el trànsit.