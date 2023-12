Troben a un bosc andorrà objectes de rituals de bruixeria

Andorra la VellaLes xarxes socials han recollit les imatges i el vídeo de què semblaria la troballa d'unes suposades ofrenes rituals del tipus que es fan en la santeria-bruixeria que es practica en països africans o d'Amèrica del sud. La teòrica ofrena que consta de diferents elements, de caire natural, inclou també sabatilles i xancletes col·locades al costat que potencialment podrien ser de les persones que han situat els elements sota l'arbre.

El fet que siguin ofrenes de santeria-bruixeria és només una possibilitat, però les xarxes s'han fet ressò per l'estrany d'imatges com aquesta a Andorra. De moment, ningú ha fet pública cap altra explicació per a l'escenari que s'ha erigit un dels arbres d'un bosc d'Escales. El lloc no ha estat elegit a l'atzar perquè just és l'arbre que es troba al costat d'una concentració d'aigua per on passa un petit rierol. Darrere de l'arbre, en una pedra es troben les bambes (sense cordons) i les xancletes que formen part de l'escenari, orientades cap a l'ofrena.