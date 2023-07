Troben galetes contaminades amb burundanga a Andorra, França i Espanya

Andorra la VellaLes galetes amb xocolata sense gluten de la marca Gerblé han estat retirades dels punts de distribució a tota Espanya per estar contaminades amb burundanga i el medicament atropina segons ha informat la premsa espanyola. La burundanga, també coneguda com a escopolamina, és una droga psicotròpica que provoca una espècie de paràlisi mental a la persona que la pres, que la fa submisa davant qualsevol mena d'ordre que rebi per part d'un altre individu.

Aquestes galetes també s'han distribuït a Andorra i a França. Segons recull la Xarxa Europea d'Alerta Alimentària (Rasff, per les sigles a anglès) la primera notificació la va fer Espanya el passat 30 de juny i, de moment, no hi ha persones afectades pel consum. Les autoritats espanyoles han detallat que es tracta del lot 51914913 procedent de França amb data de caducitat 20/09/2023.