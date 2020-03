El turisme com a eina per trencar "bretxes" socials i econòmiques

La reunió iberoamericana de ministres de Turisme s’ha clos aquest dimarts amb una declaració final de dotze punts que serà elevada a la Cimera de caps d’Estat i de govern que se celebrarà al mes de novembre, per a la seva aprovació. Tal com ha explicat la ministra de Turisme, Verònica Canals, els països iberoamericans coincideixen en què el turisme ha de ser un “impuls” des del punt de vista socioeconòmic i de sostenibilitat. És més, ha remarcat que el sector “ha de ser la palanca per trencar bretxes” socials i econòmiques.

Un dels punts de la declaració final és un document amb deu línies estratègiques sobre el turisme i el desenvolupament sostenible. I també s’ha acordat el pla iberoamericà de gastronomia i alimentació, un treball que durà a terme el Basque Culinary Center i que incidirà en l’aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Tal com ha detallat Canals, alguns dels eixos que han pivotat els debats mantinguts en aquestes dues jornades de treball han girat al voltant de la sostenibilitat i la identitat com a valor per al turisme. En aquest sentit, Canals ha detallat que el que ha quedat clar és que cal treballar perquè el sector serveixi per desenvolupar les regions i s’eviti la “ fugida” d’habitants a les ciutats. En aquest sentit, durant les jornades s’han pogut escoltar les experiències del Perú i Bolívia. I també s’ha tractat l’aplicació de les noves tecnologies per trobar solucions. Precisament, Canals ha recordat que els problemes i les “inquietuds” dels diferents països són les mateixes si bé les solucions poden ser diferents.

El secretari adjunt iberoamericà, Marcos Pinta Gama, ha incidit en la visió del turisme com a motor econòmic i social dels països iberoamericans i en la necessitat de continuar “treballant” per enfortir el turisme a la regió. Precisament sobre aquest treball conjunt, i tenint en compte la crisi del coronavirus, Pinta ha destacat que s’ha acordat “coordinar” polítiques i treballar de manera conjunta per “atenuar els efectes negatius” d’aquesta crisi.