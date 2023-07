Turisme vol que l'aeroport d'Andorra-la Seu tingui un avió de forma permanent

Andorra la VellaEl ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha proposat en declaracions a RTVA que hi hagi un avió a l'aeroport d'Andorra-la Seu de forma permanent. Considera que si volen obrir definitivament la porta a altres destinacions, com són Palma o París, han de plantejar un projecte més ambiciós amb mesures com aquesta, que els permetria anar fent les diferents rutes.

En paraules del ministre, la idea seria que "pogués anar fent un circuit un Andorra-Madrid; Madrid-Andorra; Andorra-Mallorca; Mallorca-la Seu; la Seu-París, per exemple, París-Andorra". Hauria de ser una aeronau dedicada a l'aeroport d'Andorra-la Seu de forma exclusiva.

Pel que fa als vols que ja s'estan produint amb Madrid, Torres constata que tenen bons nivells d'ocupació i, fins i tot, obre la porta a un tercer vol setmanal, una mesura ja avalada pel sector turístic nacional.