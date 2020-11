Sense turistes després de les restriccions de França i Catalunya

Les principals artèries comercials del país, com l'avinguda de Meritxell i l'avinguda Carlemany, han estat completament desertes de turistes i de visitants, el que ha suposat una davallada de les vendes dels establiments del país des d'aquest divendres. Aquestes imatges de carrers buits són les conseqüències de les restriccions imposades tant a Catalunya com a França per mirar de frenar l'expansió de la Covid-19.

Així, alguns comerciants han explicat que durant el cap de setmana s'ha notat la davallada de visitants i tan sols restaven alguns turistes espanyols que es trobaven al Principat quan es van decretar les mesures i que durant aquest cap de setmana ja retornaven al seu país. Cal recordar, que Catalunya, a banda del toc de queda, també ha imposat restriccions de mobilitat durant quinze dies, amb el confinament perimetral del territori durant la setmana i per municipis els caps de setmana.

Per la seva banda, el confinament que des d'aquest divendres va decretar França i que s'allarga, com a mínim fins a l'1 de desembre, també ha afectat als comerciants del Pas de la Casa. En aquest sentit, el president de l'associació de comerciants d'Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa (Inpub), Jean Jacques Carrié, ha indicat que ha estat un cap de setmana sense gent. "Tant dissabte com diumenge no hi ha hagut ningú", ha indicat Carrié. Aquesta situació contrasta amb la viscuda el passat dijous, abans de l'entrada en vigor del confinament, quan es van registrar cues de fins a vint quilòmetres. "L'últim dia hi va haver molta gent que va venir principalment als supermercats" després que sabessin que es tancaria el país durant un mes, ha comentat.