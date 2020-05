Els turistes podran entrar al país a partir de dilluns vinent

El Govern ha anunciat que a partir de l'1 de juny s'aixequen les restriccions a la frontera espanyola i francesa per l'entrada de turistes. En aquests moments, només França ha inclòs a Andorra com una zona de moviment nacional i per tant, els habitants francesos es podran moure en un radi de 100 km i accedir el Principat. Segons ha comentat el cap de Govern, Xavier Espot, el nombre de persones que podran accedir a Andorra serà limitat d'una zona, la qual "té una situació de la pandèmia similar a la nostra".

En aquest sentit, el cap de Govern ha manifestat que l' entrada d'estrangers podrà ser tant d'excursionistes com de turistes i "ens permetrà fer una prova pilot dels protocols de seguretat". A més, ha emfasitzat que exigiran les mateixes mesures que s'està exigint als residents al Principat. Pel que fa a Espanya, s'ha demanat que el govern espanyol apliqui una mesura semblant que França, tal com ha indicat Espot, qui ha afegit que de moment no han rebut cap resposta però "és possible que aquesta arribi abans de dilluns". Paral·lelament, l'executiu també ha demanat als dos països veïns que els andorrans i residents puguin travessar la frontera i moure's en aquests territoris però encara no s'ha rebut cap notificació al respecte.

Per tant, de moment, l'entrada de turistes a partir de dilluns es preveu sobretot a la zona del Pas de la Casa i "servirà de prova pilot per aplicar les mesures de seguretat i veure si hi ha rebrots". En aquesta línia, Espot ha remarcat que s'està treballant en monitoritzar a grups específics i a col·lectius, i un d'ells podrien ser als treballadors d'establiments més concorreguts pels turistes en aquestes primeres setmanes. Aquests cribratges a grups específics es farien a través de tests TMA i des de Salut s'està especificant els grups concrets, com podrien ser els dels centres sociosanitaris o els centres educatius.