El turistes suposen el 30% de les descàrregues de l'aplicatiu Muvif

Andorra la VellaLa mobilitat sostenible ha arribat al país per quedar-s'hi. Així ho demostren les dades registrades per l'empresa Muvif, que des del desembre de l'any passat ha anat instal·lant i ampliant els punts d'estacionament de patinets elèctrics disponibles des de la parròquia de Sant Julià de Lòria fins a Escaldes-Engordany.

L'assessor de la companyia, Carles Capella, explica que el 30% dels usuaris que s'han descarregat la plataforma són turistes, el que representa que el 70% són ciutadans autòctons, un percentatge que valora molt positivament per l'embranzida que ha tingut la mobilitat sostenible. "La majoria de viatges que es realitzen entre setmana són de residents al país, però en cap de setmana estan proliferant les descàrregues de visitants", afirma. I exposa que la plataforma està donant molt bons resultats i "compleix totes les expectatives i previsions que teníem".

Capella assenyala que l'inici del servei, el desembre del 2020 a través d'una prova pilot a la parròquia laurediana, va donar resultats positius ben aviat, tot i que apunta que la situació sanitària per la pandèmia limitava l'ús dels patinets elèctrics. Tanmateix, avui dia assegura que amb la Covid més controlada "veiem com les xifres d'usuaris es van triplicar durant el mes de juliol", passant d'aproximadament una cinquantena de viatges per dia a 150 'rides' diaris. A més, destaca que durant l'estada del Tour a la capital els trasllats es van enfilar fins als 300.

En referència a la possibilitat d'eixamplar la flota de patinets elèctrics més enllà de les parròquies centrals, Capella indica que en el moment de presentar la iniciativa van mantenir contactes amb tots els comuns perquè l'objectiu de Muvif és "implementar el sistema de transport sostenible a tot el país".

D'altra banda, des del comú de Sant Julià de Lòria estan treballant en l'elaboració d'un plec de bases per convocar un concurs públic de mobilitat sostenible a la parròquia. D'aquesta manera, estan cercant les condicions adients per condicionar un servei d'aquestes característiques, el qual pretén englobar tota mena de vehicles, des de patinets elèctrics fins a motocicletes i cotxes. La voluntat de la corporació és tenir-ho enllestit per aquest exercici.