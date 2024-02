Ubach avisa de més manifestacions per la situació de l'habitatge

Andorra la VellaEl secretari general de la Unió Sindical d'Andorra, Gabriel Ubach, ha anunciat en declaracions a RTVA que hi haurà un nou cicle de manifestacions contra l'especulació immobiliària. Consideren que no hi ha hagut avenços des de les darreres, i que la situació "no pot continuar com estem avui dia".

Ubach ha afegit que els mandataris actuals "s'omplen la boca, que si ara fent 50 pisos o 100" quan el problema del país és realment "de 3.000 o 4.000 pisos". També recorda que no van voler escoltar la seva proposta de limitar el preu del lloguer a vuit euros el metre quadrat.