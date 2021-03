La UCI té deu ingressos per COVID, tots ells ventilats mecànicament

Andorra la VellaContinua el degoteig d'ingressos a l'Hospital de Meritxell per causa del repunt de positius per Covid que pateix el país des de fa un parell de setmanes. Segons informa el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, aquest dimarts hi ha un ingrés més que dilluns a la Unitat de Cures Intensives, amb deu persones, totes elles requerides de ventilació mecànica. Una xifra, la d'ingressos a la UCI, que no ha parat de pujar des que es va detectar aquest darrer repunt, per causa de l'augment d'interaccions durant la festivitat de Carnaval i els brots detectats a Arinsal i Grandvalira.

En total, però, tot i l'empitjorament a la UCI, el nombre d'ingressos a l'Hospital ha disminuït en dues persones durant les darreres 24 hores, i aquest dimarts se n'han registrat 17, dos menys que dilluns.

Recordem que en menys de dues setmanes han augmentat en més d'un centenar els casos actius per Covid al país, cosa que s'ha traduït en un augment marcat de la pressió hospitalària, duplicant el nombre de persones a l'UCI que requereixen ser ventilades mecànicament.