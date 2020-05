Un únic contagiat per Covid-19 durant els darrers vuit dies

Al llarg dels darrers vuit dies Andorra només ha registrat un nou cas per Covid-19, sense tenir en compte els positius sorgits arran del cribratge poblacional. En concret, es tracta d'una persona que va ser diagnosticada amb la malaltia aquest dimecres. Així ho ha posat en relleu el cap de Govern, Xavier Espot, que aquest divendres ha estat l'encarregat de donar a conèixer les dades actualitzades referents a la crisi sanitària. Amb aquesta dada a la mà, cal destacar que els casos totals per coronavirus es mantenen en 762, dels quals 59 encara són actius, el que representa sis menys que els registrats aquest dijous. També han estat sis els pacients donats d'alta durant les darreres hores, fet que fa pujar el nombre total de curats a 652. Les defuncions es mantenen en 51.

Entre els professionals de la salut hi ha dos casos menys i, per tant, són 16 les persones infectades, a banda de dues més provinents dels cossos especials. A l'hospital continuen sent 3 els pacients ingressats, dels quals dos estan a planta i 1 a la Unitat de Cures Intensives (UCI) sota ventilació mecànica. Pel que fa al Cedre els casos totals són 7, dels quals 4 provenen d'altres residències sociosanitàries i 1 es troba en convalescència. Dels 192 resultats rebuts aquest divendres, 183 han donat negatiu i 9 han donat un resultat positiu.

D'altra banda, Espot també ha informat que, de moment, ja s'han fet 39.338 tests d'anticossos al llarg de la segona onada del cribratge poblacional. "Estem en xifres similars a la primera volta i ens hem de felicitar malgrat que algunes persones pronosticaven que durant la segona tanda es detectaria un cert relaxament", ha iniciat el cap de Govern. Tot i això, ha reconegut que "les xifres evidencien que no és el cas" i ha destacat la implicació de tota la població en aquest projecte únic al món.