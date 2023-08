La Unió Sindical demana al SAAS i Govern diàleg per resoldre la crisi de les ambulàncies

Andorra la VellaEls sindicats anticipen un setembre d'importants desafiaments amb relació al sistema de salut. Tal com informa RTVA, La Unió Sindical (USdA) ha anunciat dos fronts oberts: sol·licitarà reunions amb el SAAS i el Govern per resoldre la crisi de les ambulàncies, a més de plantejar reformes per abordar la saturació hospitalària. Amb un enfocament en qüestions laborals i d'atenció mèdica, la Unió Sindical busca assegurar millores en el sistema sanitari en benefici de la comunitat.