La unitat d'aguts de psiquiatria del SAAS atén 45 menors des de principis d'any

Andorra la VellaLa unitat d'aguts de psiquiatria del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha registrat 61 ingressos de 45 menors entre els mesos de gener i juliol. L'estada mitjana dels pacients a la unitat, la qual disposa de quatre llits d'hospitalització de psiquiatria de menors, ha estat d'onze dies. Tot plegat representa una ocupació del 48,1%. Així es desprèn de la resposta escrita que la ministra de Salut, Helena Mas, ha traslladat aquest dimecres al conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere Baró, mitjançant el Butlletí del Consell General.

En la pregunta, el conseller també demanava pel nombre de joves ingressats el país amb trastorns, tant en règim de llarga durada com en règim de dia. Des del Govern es posa en relleu que, actualment, el Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI) atén cinc adolescents que es troben ingressats al servei residencial i altres dos al servei de dia.

Fins al 31 de juliol, a més, també hi ha hagut 36 ingressos a l'hospital de dia infantojuvenil (33 pacients) amb una mitjana de 80 dies d'estada, i 23 ingressos (22 pacients) a l'SRCA, amb una mitjana de 177 dies d'estada.

En relació amb els joves ingressats fora del país, des del Govern s'assenyala que hi ha tres menors en escoles terapèutiques d'Amalgama7 (atenció ambulatòria, residencial o en règim de centre de dia a adolescents i joves amb comportaments de risc o un perfil bàsic de trastorn conductual i/o patologia dual i a les seves famílies); nou menors al centre terapèutic ITA (xarxa integrada per recursos especialitzats en el tractament de trastorns alimentaris, trastorns de conducta, trastorns de personalitat, trastorns del neurodesenvolupament, les addiccions i la psiquiatria general), i un a Ampans (fundació que dona suport a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, malaltia mental i situació de vulnerabilitat).

Al llarg del text l'executiu també argumenta que per tal de donar recursos a les persones amb problemes d'addiccions, així com de salut mental, s'està treballant per desenvolupar estructures complementàries a les accions que estableix el PISMA, al desenvolupament de les noves modalitats d'habitatge i al centre de salut mental que es projecta de manera conjunta amb el Bisbat d'Urgell, que "facilitin la continuïtat assistencial, l'acompanyament en el decurs de la vida i amb el focus en la comunitat i l'atenció integral".

Finalment, i en relació amb les accions previstes al PISMA que no s'estan complint en el calendari previst, el Govern reconeix que s'ha iniciat i dut a terme 31 de les 62 accions previstes al pla. En aquest sentit, indiquen que la Covid-19 "ha impactat de manera desfavorable en la posada en funcionament d'algunes accions del PISMA, ja que ha retardat molt projectes estratègics pel ministeri de Salut, que s'han encavalcat en el temps amb les accions del PISMA".

Així doncs, l'executiu afirma que "la no incorporació d'un tècnic en salut mental que piloti i coordini les accions del pla ha dificultat en gran mesura el desenvolupament de les mateixes".