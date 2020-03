La unitat d’hemodiàlisi augmenta la capacitat en vuit pacients més al dia

A causa de l'augment del nombre de pacients en hemodiàlisi en els últims anys tant procedents d’Andorra com de l’Alt Urgell s'ha procedit a ampliar el nombre de llocs de la unitat, segons informa el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària ( SAAS) aquest dimarts en un comunicat.

Així, mitjançant una redistribució de l'espai físic, ara es pot assumir fins a vuit pacients més al dia. També permet atendre amb més facilitat les sol·licituds de pacients de fora d'Andorra que necessiten diàlisi i vulguin passar uns dies a Andorra.



L’ampliació ajuda a assumir amb més facilitat canvis puntuals de torn motivats per la realització de proves o cites mèdiques dels pacients programades fora d'Andorra, segons assegura el SAAS. Amb aquesta ampliació, la unitat d’hemodiàlisi disposa d’un total de catorze places per a cada torn, dues més per a cada un dels quatre torns diaris.