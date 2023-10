Unnic clou el setembre amb un increment d'ingressos del 7%

Andorra la VellaEl centre d'oci integral Unnic Andorra ha tancat el mes de setembre amb un augment del 7% dels seus ingressos i una reducció de fins al 20% de les despeses previstes en el pressupost inicial. Les dades confirmen en aquest sentit un setembre de bons resultats, tot i tractar-se d'un mes d'impàs un cop acabada la temporada d'estiu, i referma el compromís d'Unnic Andorra de contribuir a la desestacionalització a l'espera de l'arribada de la temporada alta d'hivern.

De les més de 24.000 visites registrades en el conjunt del centre, prop de 10.000 ho han estat a la zona de joc del Gran Casino d'Andorra. Cal destacar que durant el setembre s'han celebrat una desena d'esdeveniments de caràcter privat amb una afluència superior al miler de persones. La bona acollida d'aquests tipus d'esdeveniments s'està traduint en una demanda creixent per a celebracions privades per als mesos que resten fins a acabar l'any i també per a l'any vinent. Precisament en aquesta línia, Unnic Andorra presentarà properament un paquet de productes pensats per a empreses i particulars de cara a les festes de Nadal.

Accions populars

Pel que fa a l'emissió d'accions populars, ja són més de 400 les persones que han signat els poders notarials. El procés d'adquisició culminarà el proper mes de novembre. Val a dir que des d'aquesta setmana s'ha obert la llista d'espera que es va crear amb els sol·licitants que ho van fer un cop ja s'havien reservat el conjunt d'accions ofertes, una vegada s'ha constatat que algunes de les reserves inicials no s'han completat.

D'altra banda, Unnic Andorra compta des d'aquesta setmana amb la incorporació d'un nou director del centre, José Ramon González, amb una llarga experiència en el sector dins el grup Orenes, soci de Jocs SA. Per la seva banda, Ivan Armengod ha estat nomenat assessor del consell d'administració de la societat Jocs SA.