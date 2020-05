L'ús de la mascareta, de moment, serà recomanat

Aquest dimecres es posa el punt final a la segona ronda de tests a la població en el marc de la campanya de cribratge massiu. I aprofitant aquesta finalització el cap de Govern, Xavier Espot, ha visitat els diferents 'stop labs' i ha fet una valoració d'aquesta campanya. Ho ha fet des d'Escaldes-Engordany, manifestant que el "balanç és molt positiu" afegint que ja es porten més de 130.000 proves, unes "xifres que venen a confirmar les conclusions de la primera ronda i demostren la fiabilitat dels testos", ha subratllat. Espot també s'ha referit a l'elevada participació ciutadana en aquest cribratge, de més del 90%. Que hi hagi hagut tanta gent que hagi "aportat el seu gra de sorra en la resolució de la problemàtica és una lliçó per als servidors públics, una lliçó de país i també de cara enfora", ha assegurat.

Espot ha manifestat que si bé eren "moderadament optimistes" amb les inscripcions no s'havien plantejat que la participació fos tan alta i ha emfasitzat que "si alguna cosa queda important" del projecte és que a nivell intern ha servit de "palanca" del desconfinament i de cara a l'exterior ha posicionat Andorra a nivell reputacional. També ha assenyalat que la campanya ha estat "un gran acte de cohesió social".

Al seu torn, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, s'ha referit també a l'elevada participació i ha subratllat que per l''stop lab' escaldenc ha passat "moltíssima gent", una mitjana d'un miler de persones diàries. "N'extrec que hi ha hagut una implicació fantàstica", ha declarat, afegint que la ciutadania ha estat conscient que es tractava d'un moment "important" i s'hi ha implicat, demostrant que "a Andorra podem ser molt grans".

Deliberació llarga

Aprofitant aquesta visita Espot ha estat qüestionat pels mitjans sobre si el consell de ministres havia decretat l'obligació de l'ús de la mascareta tal com s'havia anunciat. Ha destacat que "després d'una deliberació llarga" s'ha optat per continuar donant "un vot de confiança" als ciutadans i avaluar, a partir de dilluns, quin és el comportament dels visitants. En aquest sentit, ha manifestat que des de l'executiu es donaran "totes les facilitats" a aquests turistes perquè puguin tenir accés a aquestes mascaretes (es pot plantejar fins i tot un repartiment) i ha afegit que dimecres que ve, quan hagin passat tres dies d'aquesta obertura de fronteres i tenint en compte que se celebrarà un nou consell de ministres, s'analitzarà quin és el grau de seguiment d'aquesta mesura. "Si el seguiment és el mateix" que té la població del país "no caldrà l'obligació", ha puntualitzat Espot, afegint que és una mesura que pot quedar "en la rereguarda" i que es podria decretar si en un moment donat es veu que hi pot haver un risc de rebrot "per la falta de seguiment" d'aquesta mesura de protecció. Se senyalitzaran les fronteres amb indicacions sobre aquest ús de la mascareta i es facilitarà als turistes que en tinguin un accés fàcil i a més, el cap de Govern ha recordat que bars, restaurants i comerços tindran protocols que faran que siguin necessari l'ús de la mascareta per accedir-hi, amb la qual cosa "de manera indirecta" si aquests visitants volen poder gaudir d'aquestes activitats hauran de fer servir aquesta mascareta.

D'altra banda, i quant a l'eliminació de les franges horàries a partir de divendres, la cònsol major escaldenca ha manifestat que estan acabant de definir els espais que es reservaran a la gent gran i ha manifestat que es treballa també a la zona de la llar de jubilats per "aclimatar" els espais a les recomanacions sanitàries. Ha afegit que les zones de gespa dels parcs romandran obertes ja que ja no tindrà sentit que estiguin tancades, sempre i quan la gent respecti les distàncies. També ha puntualitzat que els parcs infantils continuaran tancats i quant a la possibilitat d'ampliar terrasses de bars i restaurants ha dit que no tenen demandes però que si arriben es plantejaran i que el que es mirarà és que es faciliti la "convivència" de tots els ciutadans.