Usuaris avisen de la saturació d'Urgències quan no ha començat la temporada d'hivern

Escaldes-EngordanyLes llargues esperes a Urgències s’han convertit en un element habitual en les últimes setmanes que diferents usuaris relacionen amb l’increment de la població. En aquest sentit, s’està estenent una certa preocupació per com podrà respondre el servei quan arribi la temporada d’hivern on se suma l’arribada de milers de temporers i la dels turistes.

Davant d’aquesta situació diferents usuaris han fet públic que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i Govern han d’analitzar la situació i posar-hi remei. Durant la temporada d’hivern són habitual les llargues esperes per l’increment de casos d’urgències, amb un especial accent en els turistes que pateixen algun tipus d’accident d’esquí.

I es lamenta que amb el gran increment de pressupost en Sanitat, i la reducció a mínims de la pandèmia, no hauria d’haver-hi problemes de personal per posar més recursos a Urgències.