Els usuaris de L'espai aprofundeixen en les diferents possibilitats del Canva

Andorra la VellaUna vintena d'usuaris de L'espai de la Fundació Crèdit Andorrà han donat aquest dilluns el tret de sortida a un nou taller per aprendre a dissenyar amb el programa Canva. Aquest és una de les novetats més esperades de la temporada d'iniciatives adreçades a les persones més grans de seixanta anys, que es duen a terme al centre social d'activitats i formació de la fundació.

En aquest curs els inscrits poden aprendre a utilitzar aquesta eina per crear tota mena de projectes de disseny, com ara logos, pòsters, postals, collages de fotos, vídeos, etcètera, qualsevol presentació per a ús personal o professional, en format imprès o digital. Tal com explica la monitora de L'espai Ana Sánchez l'acollida d'aquest taller ha estat molt positiva, ja que molts dels inscrits coneixen aquesta eina de disseny "d'oïdes" i volen descobrir totes les possibilitats que els ofereix.

És la primera vegada que es duu a terme aquesta formació i la voluntat és que els inscrits puguin aprofundir en el coneixement d'aquesta eina gratuïta de disseny que els pot ser útil per a diferents aplicacions com per exemple per fer felicitacions o collage de fotos.

Les noves tecnologies centren les propostes de L'espai per a aquest mes de març i així, també, es posarà en marxa, el dia 16, una formació de prevenció de riscos en les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). També es farà un taller preventiu que porta per títol 'Com ens poden ajudar les noves tecnologies en la nostra salut?'. En aquesta activitat es parlarà de les oportunitats que ofereixen les TIC per accedir a continguts i a recursos d'informació de qualitat per ajudar a l'autoformació, a relacionar-se i a portar una vida més saludable. Es farà el 21 de març, a les quatre de la tarda.