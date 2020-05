Els usuaris de televisió sobre fibra òptica recuperen els paquets que tenien contractats

Els usuaris de la televisió sobre fibra òptica d’ Andorra Telecom recuperaran a partir del 2 de juny el paquet que tenien contractat abans de l'inici del confinament, un cop represa l'activitat de la majoria d’empreses, tal com han informat des de la companyia de telecomunicacions.



Cal recordar que Andorra Telecom va decidir activar excepcionalment el paquet Movistar+ Total Plus sense cost addicional per a tots els usuaris del servei de televisió, el passat 14 de març, per ampliar l'oferta d’oci durant el confinament. De la mateixa manera, els usuaris que ja tenien aquest paquet contractat s’han beneficiat de 15 euros de descompte mensuals.



Des d'Andorra Telecom constaten que "vista la bona acceptació que han tingut els canals de cinema en els darrers mesos", engegarà una promoció d’estiu amb un descompte del 50% sobre el preu del paquet Cine durant els mesos de juny, juliol i agost. D’aquesta manera, els usuaris podran seguir veient els canals de cinema, amb accés al contingut de l’app de Movistar+ per només 5 euros mensuals. 'Joker', 'LeMans 66' o 'Gèminis' són algunes de les pel·lícules que es podran veure durant aquest període. Per gaudir d’aquesta promoció, els clients que ho desitgin poden contractar el paquet Cine al web andorratelecom.ad o trucant al 115.



Pel que fa a les retransmissions esportives, s’espera que La Liga i la Liga Endesa tornin a la competició en breu, mentre que els esports de motor es preveuen per les properes setmanes. Per aquest motiu, els usuaris de Movistar+ Total Plus deixaran de tenir el descompte de 15 euros mensuals que se’ls ha aplicat durant el període d’aturada.



Finalment, el canal France 4 es mantindrà habilitat a la plataforma de televisió de la companyia, per donar continuïtat al programa pedagògic 'Nation Apprenante' associat a la Covid-19.