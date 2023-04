Els usuaris valoren amb un 6,5 el servei de transport públic gestionat per Coopalsa

Andorra la VellaEls usuaris de les línies L2, L4, L5, L6 i de la línia circular entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany valoren la qualitat del servei prestat per Coopalsa amb un 6,5. El gerent de la concessionària, Gabriel Dallerès, ha explicat aquest dijous en roda de premsa que aquests són els resultats que es desprenen de l'enquesta de satisfacció realitzada entre gener i febrer d'enguany a un total de 378 usuaris majors d'edat, excloent els del bus lliure i turistes amb l'objectiu de conèixer l'opinió dels clients i millorar-ne l'experiència. L'estudi té una fiabilitat del 97% i ha estat efectuat per una empresa externa a l'UTE formada per Cooperativa Interurbana i Transpisa.