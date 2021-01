La vacunació amb les primeres 2.000 dosis començarà "segur" en els propers dies

El ministre Joan Martínez Benazet ha assegurat que el requisit administratiu que va afegir Pfizer referent a les vacunes, ja s'està complint, i ha agraït els esforços que ha fet Espanya per a complir-los. En aquest sentit, Benazet ha indicat que el tràmit es clourà entre aquest divendres i dilluns i que, per tant, la vaccinació amb les 2.000 dosis començarà "segur" en els propers dies.



De fet, ha volgut deixar clar que el Principat no ha de patir per l'arribada de les vacunes, ja que hi ha el compromís que Espanya faciliti 30.000 dosis de la vacuna Pfizer, França en facilitarà de la Moderna, a banda de les 26.400 que es rebran durant el primer trimestre del projecte Covax. Sobre aquestes darreres, Benazet ha assegurat que, en formar part del projecte, no s'ha de fer cap més tràmit, i per tant, quan estigui aprovada la vacuna, arribarà al Principat.



Sobre l'alt percentatge de població reticent a posar-se els vaccins en un inici que va informar aquest dijous el CRES en els resultats del tercer Observatori, el ministre ha indicat que no s'ha de patir. "No són negacionistes" respecte a la vacuna, ha explicat Benazet, argumentat que és una actitud de prudència. Per aquest motiu, des de l'executiu es vol esvair qualsevol dubte sobre la vacuna mitjançant campanyes informatives que ja van començar la setmana passada, a professionals dels centres sociosanitaris i durant aquesta setmana s'han fet a professionals sanitaris.



Així, ha avançat que les accions que es duran a terme per informar a la població en general consistiran en una campanya informativa als mitjans, a banda d'entrevistes amb professionals per resoldre dubtes. Finalment, el ministre ha volgut deixar clar que en cap fòrum de l'OMS o de Covax s'ha tractat ni s'ha donat cap directriu perquè hi hagués alguna possible restricció de mobilitat per no estar vacunat, i ha assegurat que Andorra tampoc s'ho planteja.