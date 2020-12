Les vacunes d'Andorra, per als andorrans

La ministra d'Afers Exteriors d'Espanya, Arancha González Laya, manifestava a final de novembre que el país veí del sud ha comprat un “excés” de vacunes contra la Covid-19, de manera que tenen previst destinar una remesa als països “que més ho puguin necessitar”. Si la producció mundial de la vacuna ha suposat un repte majúscul, segurament, igual de gros serà el repte de repartir-les. I és que els estats més rics, amb un 14% de la població, acaparen la compra del 53% dels remeis contra la Covid-19. Això significa, segons l'Aliança People Vaccine, que nou de cada deu persones que viuen a països pobres –en 67 estats de renda baixa– no es podran vacunar durant el 2021.



Andorra, a diferència d'Espanya, no ha reservat cap partida de les vacunes que rebrà per distribuir-les, via cooperació internacional. “És evident que ens devem primer a la nostra població i hem de garantir que l'estoc de vacunes és suficient per proveïr la nostra ciutadania i de posar-nos en posició de lluitar efectivament contra la pandèmia. Si nosaltres tenim una població que està ben vacunada voldrà dir que podrem fer una represa de l'activitat econòmica en millors condicions i podrem aixecar alguna de les polítiques de restriccions que desenvolupem durant aquests darrers mesos i això segurament també tindrà un impacte en les mesures de cooperació que puguem fer”, manifestava aquest dimecres el portaveu del Govern, Eric Jover, per argumentar que l'executiu no es planteja, almenys de moment, enviar vacunes als països pobres.



La majoria d'estats amb més poder adquisitiu s'han afanyat a reservar la compra de vacunes quan aquestes estaven en fase d'assajos clínics. Segons un estudi del British Medical Journal, són gairebé 7.500 milions de dosis procedents de tretze fabricants. Canadà, per exemple, ha reservat vacunes per aplicar fins a cinc dosis per a cadascun dels seus habitants, segurament, en perspectiva que la immunitat que produeix el remei no duri eternament i en algun moment s'hagi de tornar a vacunar tota la població.

Una estratègia, la dels països més rics, que segons alguns experts podria ser una equivocació, si es té en compte –deixant momentàniament a un costat la solidaritat i la cooperació internacional– que vivim en un món globalitzat i sabent que la pandèmia no remetrà fins que entre el 60 i el 70% de la població mundial estigui immunitzada. Un percentatge que queda molt lluny del 14% de la població que es prioritza protegir.