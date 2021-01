Dues-centes vacunes en un matí

Un total de 200 persones ja han rebut la primera dosi de la vacuna de Pfizer fins aquest dimecres al migdia i, a hores d'ara, la xifra va en augment. Segons ha detallat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, fins al moment s'ha subministrat el vaccí a tots els residents i 34 professionals del Cedre, així com a 49 residents i 35 sanitaris de Clara Rabassa i 56 professionals de les àrees més exposades de l'hospital. Es tracta, per tant, d'una primera fase de vacunació que s'està desenvolupant "amb total normalitat" i que ha sorprès el Govern per l'elevada quantitat de proves ja subministrades. Aquest bon ritme de vacunació pot provocar que "s'escurci" el termini establert de deu dies per a la primera fase, malgrat que s'ha de tenir en compte que "hi ha professionals que s'esperen a decidir-se i podrien allargar aquest període".



Preguntat sobre l'alerta a França, que ha desaconsellat l'ús de mascaretes casolanes davant la constatació de casos derivats de la soca britànica, Martínez Benazet ha anunciat que des de l'executiu "estem estudiant indicar que, en els espais interiors, les mascaretes que s'utilitzin siguin les quirúrgiques, les FFP2 o equivalents" per tal de proveir la ciutadania "d'un grau més elevat de protecció" que no ofereixen les tèxtils no homologades. En aquest sentit, ha desaconsellat rotundament la utilització de les mascaretes transparents: "Aquestes no serveixen per evitar la transmissió del SARS-CoV-2", ha argumentat.



El titular de Salut també ha explicat que durant les darreres hores s'han detectat 114 nous casos. Aquest augment respecte dels dies anteriors té a veure amb què s'han rebut resultats de proves TMA fetes amb anterioritat i, per tant, no es tracta d'un increment descontrolat. Els nous casos provoquen que la xifra total de positius des de l'inici de la pandèmia sigui de 9.308, dels quals 8.451 corresponen a la segona onada. Els casos actius se situen en 817, les altes durant la segona onada ja arriben a les 7.595 i les defuncions es mantenen en 92, 39 durant la segona onada. La taxa de reproducció està a 1,05.



Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, actualment hi ha 40 pacients ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, dels quals 29 estan a planta i 11 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on 9 d'ells es troben en situació de ventilació mecànica. Al Cedre hi ha 17 persones ingressades, de les quals 5 corresponen a Salita, 10 a Sant Vicenç d'Enclar, un de l'Albó i també hi ha el cas d'una persona que es va detectar a través del Servei d'Urgències de l'hospital i que s'ha decidit ingressar al centre sociosanitari.



En relació amb l'afectació sobre el sistema escolar, hi ha 7 aules confinades totalment i 38 vigilades de manera parcial. En aquest sentit, Martínez Benazet ha recordat que dels 7.953 tests d'antígens efectuats fins ara al sistema educatiu, s'han detectat 22 casos positius, el que representa un 0,28%. Durant la darrera setmana s'han fet 2.086 tests que han permès trobar 6 casos (0,29%). "És una xifra de positivitat que és baixa, però ens ajuda a apartar aquests escolars de les seves aules i a cribrar les seves famílies, què és d'on ve la infecció", ha dit el ministre.

Restriccions i situació dels propietaris de bars i restaurants



Davant de les noves mesures restrictives anunciades aquest dilluns pel cap de Govern, Xavier Espot, i coneixedors del comunicat emès per la Unió de Bars afirmant sentir-se "discriminats", el ministre portaveu, Eric Jover, ha assegurat que l'increment de les inspeccions "no és un atac al col·lectiu", sinó que la mesura va dirigida, especialment, a aquella "petita minoria" de propietaris "que poden posar en risc a la resta".



Des del Govern "entenem el neguit dels professionals d'aquest sector d'activitat que estan passant per un mal moment i ens fem partícips d'aquesta preocupació", però el ministre ha recordat que en aquest sector "les barreres als contagis són més minses", i en aquesta mena d'activitats "hi ha un risc afegit". Jover ha indicat que durant aquest temps l'executiu ja ha previst ajudes generals, com és el cas dels crèdits tous i la creació de la figura dels ERTO, però també s'han dissenyat ajuts al lloguer específics per als sectors "més tocats" com és el cas de la restauració.