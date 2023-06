Vaga indefinida dels pilots d'Air Nostrum

Andorra la VellaEls pilots d'AirNostrum s'han declarat en vaga indefinida diària, tal com ha anunciat el Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries i recull RTVA. Ho fan com a resposta a la negativa de la companyia a tractar les seves reivindicacions laborals. De fet, aquesta protesta s'està produint des del mes de febrer els dilluns i divendres, i que ara queda ampliada a cada dia de la setmana.

Aeroports Catalunya va incloure els vols a Madrid entre els serveis mínims, el que ha suposat que fins ara no s'hagin produït afectacions. No obstant això, no es descarta que en aquest nou escenari sí que puguin arribar a patir-se les conseqüències.