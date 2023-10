Cada vegada més andorrans compren al Mercadona de la Seu per la inflació

Andorra la VellaLa inflació provoca un augment constant del nombre d'andorrans que compren al Mercadona. Tot i que ni la cadena valenciana ni la Guàrdia Civil donen les xifres, la tendència es pot constatar pel fort increment dels tiquets de devolució de l'IVA que la gent d'Andorra ha fet efectius durant els primers nou mesos de l'any. La Guàrdia Civil no dóna la xifra exacta, però reconeix obertament que la gran majoria de les peticions de devolució d'IVA per 'tax free' correspon a alimentació per compres en el Mercadona de la Seu d'Urgell.

L'augment és molt important i és doble. Es dispara un 11% els tiquets de retorn d'IVA que passen de 83.615 en els nou primers mesos de l'any passat a 92.470 enguany. Però encara puja més el que es gasta per cada viatge al Mercadona. En aquest cas prop d'un 20%. Si en el període esmentat del 2022 la xifra era de 2,8 milions aquest any passa a 3,5.

L'increment coincideix amb l'augment constant de preus, que també afecta a Espanya. El volum de compres amb les xifres de l'IVA retornat és molt important quan es té en compte que l'IVA espanyol és dle 4% per a pa, farines panificables, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals. Per a la resta és el 10%.