Un vehicle andorrà, implicat en un espectacular accident a Sabadell

Un Nissan Almera amb matrícula andorrana es va veure implicat aquest divendres al migdia en un accident que va tenir lloc a la ciutat de Sabadell. Els fets van tenir lloc, tal com informa el Diari de Sabadell, a les dues del migdia quan el vehicle circulava per la carretera de Terrassa, impactant contra un conjunt de contenidors que hi havia a la via pública.

Segons la informació de l’esmentat diari, el vehicle va envair la vorera per causes que es desconeixen, impactant contra els contenidors, alguns dels quals van anar a parar al mig de la carretera arran de la topada. Els fets van tenir lloc, més concretament, al davant del número 194 de l’esmentada carretera, quan el vehicle circulava en direcció oest. Arran dels fets el conductor va resultar ferit i va haver de ser traslladat a l’hospital Parc Taulí de la ciutat vallesana. Fins al lloc dels fets ses van desplaçar efectius del SEM, la policia municipal, dues dotacions de bombers i operaris de neteja.