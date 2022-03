Un vehicle s'encasta a un aparador d'Andorra la Vella

Andorra la VellaUn vehicle tipus SUV s'ha encastat aquest dimecres a la tarda a l'aparador d'un cèntric centre comercial d'Andorra la Vella. En el succés no hi ha hagut ferits i només s'han hagut de lamentar danys materials, principalment pel que fa al vidre de l'expositor i a la part posterior del turisme. Des del centre comercial s'ha actuat amb celeritat per tal de netejar el carrer i substituir el vidre malmès i evitar així qualsevol perill per la ciutadania.