Els vehicles abandonats embargats, un problema de gestió per als comuns

Sant Julià de LòriaEls vehicles abandonats a la via pública continuen representant un problema pels comuns de les set parròquies. Sobretot, aquells vehicles que es troben immobilitzats a l'interior dels aparcaments comunals i que representen un guany menys a les arques comunals així com una deficiència en el servei per a no poder acollir altres vehicles.

De fet, un informe que va redactar l'any passat el cap del servei de circulació de Sant Julià de Lòria, Alexandre Gil, recorda que el procediment per enretirar un vehicle amb aquesta situació és llarg i complicat i denuncia que, fins al dia d'avui, encara no s'ha trobat cap solució satisfactòria al respecte.

En aquest sentit, l'informe en qüestió explica que els agents lauredians controlen regularment les zones d'estacionament de la parròquia per identificar vehicles estacionats de manera continuada durant més de quinze dies i que, quan es detecta un vehicle en aquesta situació, es realitza un reportatge fotogràfic per verificar que no s'ha mogut. Un cop transcorregut el termini de quinze dies establert per l'article 30.2 de la Llei 12/2021, els agents sancionen el vehicle i envien una notificació certificada al propietari. Si la carta és retornada perquè el propietari no pot ser localitzat, el comú aprova la publicació d'un avís al BOPA i si, passats trenta dies, el vehicle no està embargat, es procedeix al seu desballestament al Centre de Gestió i Tractament de Residus, seguint un procés que inclou la retirada de les plaques i la notificació al departament d'Indústria del Govern.

La problemàtica, doncs, sorgeix quan els vehicles abandonats estan embargats, ja que, en aquests casos, el comú no pot procedir al desballestament sense una autorització de la Batllia o dels saigs. Les sol·licituds, tal com apunta el text, triguen molt a ser resoltes, cosa que provoca que els vehicles embargats quedin immobilitzats durant llargs períodes de temps a les dependències comunals. Un fet que genera despeses addicionals pel comú en concepte de custòdia i ocupació d'espais d'estacionament, tant en els aparcaments comunals com en la via pública tot afectant la capacitat per acollir altres vehicles i perjudicant la resta d'usuaris.

Segons les dades proporcionades per diferents corporacions, a Sant Julià de Lòria, hi ha actualment 24 vehicles embargats, setze d'ells a la via pública i vuit en aparcaments comunals. A Ordino, durant el 2024, s'han comptabilitzat deu vehicles abandonats, dels quals tres estan embargats, dos són estrangers, tres ja han estat desballestats i un s'ha subhastat. A Escaldes-Engordany s'han obert divuit expedients de vehicles abandonats, dels quals tres van ser portats a bombers: dos ja han estat desballestats i el tercer, estranger, està pendent del certificat de desballestament. Tretze vehicles més estan embargats i en gestió amb la policia, mentre que els dos restants estan en procés, amb notificacions enviades i publicacions al BOPA. Pel que fa a la Massana, hi ha cinc vehicles en procés de desballestament, i a Andorra la Vella, durant el 2023, es van desballestar 23 vehicles, la majoria del qual amb matrícula andorrana.