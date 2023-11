Veïns alerten que el contraban de tabac està causant inseguretat al Pas

Pas de la CasaGovern ha explicat que alguns veïns del Pas de la Casa han traslladat a l'executiu el seu neguit sobre la inseguretat en el poble. Des del Govern s’han dut a terme i s’estan duent a terme diverses mesures per millorar la problemàtica del contraban, i altres qüestions associades. La resposta a una pregunta del conseller d'Andorra Endavant Marcos Monteagudo indica que "s’ha reforçat la seguretat al Pas de la Casa de

manera contundent, amb més efectius a peu de carrer per controlar persones i vehicles implicats en casos de contraban. També volem posar en relleu que, pel que fa a la lluita contra el contraban, a més de les tasques que ja duen a terme el Grup d’Antifrau, el Grup de Fronteres i el Servei Local del Cos de Policia, s’ha reforçat la seguretat i la vigilància al Pas de la Casa, gràcies a la col·laboració amb els agents de la Duana Andorrana i a la Unitat de Seguretat Ciutadana i la Unitat d’Intervenció Tècnica".

Un altre aspecte que s’ha de destacar, segons la resposta de Govern, és que "en el marc del grup de treballncreat per decisió del cap de Govern i el prefecte d’Occitània, es coordinen accions concretes en la lluita contra el contraban en l’àmbit transfronterer amb la participació de la Duana Francesa, la Policia andorrana i la Duana Andorrana. En aquest sentit es preveu establir properament patrulles mixtes, formades per agents de la Duana Francesa, la Policia andorrana i la Duana Andorrana, així com l’intercanvi d’informació rellevant en matèria de contraban".