Veïns del carrer Esteve Dolsa avisen de gent intentant dormir en bancs

Andorra la VellaVeïns del carrer Esteve Dolsa es van adonar que hi havia una persona que pensava passar la nit en un dels bancs del carrer, en la zona davant de l'antic mercat dels Marginets. Davant de la situació hi va haver veïns que li van facilitar aliments i beguda ja que l'home era indigent. S'havia preparat per dormir amb el banc com a llit i tapat per uns cartons que havia portat. Diverses fonts han comentat que no és el primer cop que passa aquest tipus de situacions a Andorra la Vella, tot i que normalment no es fan públiques perquè les persones es posen a dormir més tard al banc i en alguns casos la policia els veu i els insta a que marxin. La situació en concret al carrer Esteve Dolsa ha transcendit perquè l'home va situar-se en el banc quan encara era de dia i mentre els veïns veien que s'estava preparant els estris per passar la nit en el banc.