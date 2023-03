Els veïns d'Arinsal aconsegueixen 1.600 signatures en dos dies

La MassanaLa Plataforma veïnal “Estimem Arinsal” -integrada inicialment per 150 veïnes i veïns d’Arinsal- suma més de 1.600 suports a través de la campanya de recollida de signatures impulsada des de la plataforma Change.org amb el títol: “Aturem el creixement descontrolat d’Arinsal“. La iniciativa ciutadana demana al Comú de la Massana que aturi l’aprovació del Pla Parcial fins que no es disposi, com a mínim, de l’estudi de capacitat de càrrega màxima.

El projecte preveu la construcció de fins a 32.000 metres quadrats de sostre i de fins a 18 metres d’altura al centre del poble, a tocar del telecabina i del centre històric, i inclou habitatges i edificis amb capacitat per acollir fins a mil persones, la meitat de la població actual d’Arinsal. El col·lectiu no està en contra que s’edifiqui, però vol que si el projecte tira endavant, es faci a la mida del poble i respectant escrupolosament la normativa actual.