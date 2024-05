Els veïns de l'avinguda Santa Coloma tornaran a partir de l'octubre

Andorra la VellaLes obres per reparar l’edifici desallotjat a l’avinguda Santa Coloma començaran aviat i duraran quatre mesos. Tal com ha informat RTVA, aquest divendres, propietat, veïns i la constructora de les obres del davant, considerada responsable dels problemes, es van reunir per analitzar els desperfectes.

Els veïns, reallotjats en pisos de Jovial o hotels, estan preocupats perquè el comú deixarà de finançar el reallotjament a final de juny, després d’invertir-hi 400.000 euros. El comú ajudarà a buscar alternatives i farà un seguiment personalitzat dels afectats. Els veïns de la zona, com Irene Camacho propietària d’un negoci proper, també han patit danys i esperen la finalització de les obres per solucionar-los.