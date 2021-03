La vella normalitat dels positius (14 en una setmana) per alcoholèmia

Andorra la VellaEl balanç de detencions efectuades durant aquesta darrera setmana -del 22 al 28 de febrer- per la Policia conté unes xifres relacionades amb els arrestos contra la seguretat del trànsit (14) que s'assimilen als d'abans de la pandèmia, quan no hi havia restriccions en la mobilitat ni en la restauració. Durant aquests darrers mesos aquestes xifres han anat a la baixa, però quan encara es manté el tancament dels locals d'oci nocturn i els bars i restaurants també tenen prohibit obrir fins a la matinada, les 14 detencions d'aquesta setmana fan rememorar èpoques preCovid.

Tots els arrestats són homes, excepte una dona, que és qui, paradoxalment, dona el positiu per alcoholèmia més alt de tot el llistat. La detenció es va practicar el passat dia 26, a dos quarts de cinc de la tarda, i la dona, resident de 43 anys, va donar una taxa de 2,37 grams per litre d'alcohol en sang, en un control rutinari. Pel què fa a la resta de detencions, responen a homes d'edats entre els 23 i els 51 anys, que són aturats en controls rutinaris més enllà de la mitjanit, i que donen resultats positius diversos per alcohol en sang, entre 1 i 2 grams.

Pel què fa a la resta d'arrestos, la Policia ha practicat 11 detencions més, tres per delictes contra la salut pública i vuit per altres delictes. En aquest darrer bloc destaca la detenció, el passat dia 23, de dues dones residents de 39 i 38 anys, com a presumptes autores d'un delicte contra el tràfic jurídic.

El Servei d'Immigració va esbrinar que la primera de les detingudes hauria usurpat la identitat de l’altra persona i hauria alterat o modificat parcialment alguns documents oficials d’aquesta darrera, per poder regularitzar la seva situació laboral en diverses empreses del Principat. Pel que fa a la segona detinguda presumptament hauria tingut coneixement d’aquests fets, segons explica el comunicat policial.