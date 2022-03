La velocitat i la desinformació sobre el nivell de les pistes, principals causes d'accidents d'esquí

CanilloTal dia com avui de fa 10 anys, el 3 de març de 2012, va ser notícia...

'Controla la velocitat i respecta els altres', aquestes són les dues normes bàsiques que han difós en el marc del Dia de la seguretat a les pistes a tots els sectors dels dominis andorrans aquest dissabte. Segons afirma la responsable de Ski Andorra, Montse Rotés, l'objectiu és conscienciar els esquiadors i surfistes que hi ha unes normes que cal seguir 'per gaudir de la neu amb seguretat'.

En aquest sentit, considera el control de la velocitat essencial, ja que hi ha molta gent esquiant però manca nivell tècnic i es produeixen molts accidents per no poder aturar-se a temps. D'altra banda, cal respectar la resta d'esquiadors, però sobretot, els que van per sota ja que són els que s'han de tenir en compte a l'hora de realitzar maniobres i desplaçar-se sense provocar topades, ha manifestat Rotés.

Juntament amb l'excés de velocitat, la desinformació dels esquiadors sobre els requisits tècnics de les pistes són també una causa habitual d'accidents. La responsable de Ski Andorra explica que 'hi ha molts telecadires desembragables que pugen molt amunt i l'esquiador no s'informa massa de quines pistes té per baixar fins a la base'.

Els debutants o aquells que practiquen l'esquí de forma esporàdica pateixen més accidents que els que van a les pistes de forma habitual. També els turistes russos 'perquè van molt ràpid i no tenen consciència de velocitat', afirma Rotés. En ambdós casos, es donen situacions en què opten per pistes d'un nivell tècnic superior al que tenen i 'es posen a baixar com si fos blava una pista vermella', afegeix.

Per aquest motiu, insisteix en la necessitat de fer classes amb monitors d'esquí els primers dies i no amb la parella o els amics 'ja que no tenen la mateixa pedagogia que el professional'.

Els mateixos esquiadors, tot i no conèixer la iniciativa d'aquest Dia de la seguretat a les pistes, han valorat molt positivament la informació perquè 'la gent fa poc cas de les normes i hi ha accidents i es poden fer mal', afirmen Alexandra Sierra i Miquel Abadia. Una opinió compartida per Nicolás Fuentes qui ha manifestat que el cap de setmana hi ha molt volum d'esquiadors, 'la gent té moltes ganes, no vol perdre temps i va molt ràpid'.

Des de Ski Andorra reconèixen que abans es dipositava informació en plafons als postes dels telecadires però amb el temps s'han anat deteriorant i esperen poder renovar-los per recordar constantment els consells de seguretat als esquiadors.