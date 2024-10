Velocitat màxima de 80 km/h al Túnel de Tresponts de la C-14

Andorra la VellaLa velocitat permesa a l’interior del túnel de Tresponts, a la carretera C-14 entre els municipis d’Organyà i Ribera d’Urgellet (Alt Urgell), ha quedat normalitzada des d’aquest divendres a un màxim de 80 km/h. Vint quilòmetres més que la permesa fins ara (60 km/h). El canvi arriba gairebé tres anys després de l’entrada en funcionament de la infraestructura, el desembre del 2021.

Segons RadioSeu, cal afegir que des de finals del 2022, i després de dos mesos tancat al trànsit per l’avaria d’un dels vuit ventiladors de la galeria. Els camions de mercaderies perilloses que circulen en direcció Seu d’Urgell són desviats per l’antiga carretera per motius de seguretat. De fet, s’han instal·lat dues càmeres a prop de l’entrada i sortida del túnel per detectar-los i rebaixar la velocitat a 60 km/h mentre dura la maniobra.

Aquests vehicles tenen l’obligació de desviar-se en els panells de senyalització que hi ha abans de la boca sud de la galeria. També reben, si escau, les indicacions de l’operador del centre de control local. En sentit contrari poden circular per dins del túnel perquè ho fan sense càrrega.